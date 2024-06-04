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08:21, 4 июня 2024Россия

Домашним животным в России захотели присвоить идентификационные номера

«Известия»: в РФ захотели присвоить идентификационные номера домашним животным

Фото: Krista Mangulsone / Unsplash

В России захотели присваивать домашним животным идентификационные номера, а их владельцев —обязать отчитываться об этом в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии. Соответствующий законопроект готовит Минприроды, пишут «Известия».

Как рассказали в министерстве, ведомство прорабатывает механизм учета домашних животных на территории страны, чтобы устранить правовой пробел в вопросах обращения с животными и сократить популяцию питомцев без владельцев. Документ, помимо этого, упростит поиск пропавших животных.

Во ФГИС, как предполагает документ, для владельца питомца заведут карточку и присвоят животному уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. Пока неясно, будет ли нужно маркировать само животное и будет ли учет обязательным инструментом.

«Это повысит уровень персональной ответственности владельцев плюс позволит привлечь хозяина в случае, если он выбросит животное либо если собака покусает людей. Кроме того, когда в России появится всеобщая база, мы сможем говорить и о вопросах, которые касаются бездомных животных», — прокомментировал инициативу президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В сентябре 2023 года обязательную регистрацию домашних животных начали в Подмосковье. Владельцы домашних животных для этого могут подать заявление на портале Госуслуг региона, а затем вместе с питомцем посетить ветеринарную клинику.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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