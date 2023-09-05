Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:34, 5 сентября 2023Россия

В Подмосковье начали регистрацию домашних животных

«Известия»: в Подмосковье с 1 сентября начали обязательную регистрацию животных

В Подмосковье начали обязательную регистрацию домашних животных — принятый Мособлдумой закон вступил в силу с 1 сентября. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что регистрация позволит создать единую базу данных. Каждому питомцу присвоят личный номер, и в случае потери хозяевам будет проще его найти.

По словам зампреда правительства Мособласти Георгия Филимонова, владельцы домашних животных смогут подать заявление на портале Госуслуг региона, а затем вместе с питомцем посетить ветеринарную клинику.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили удар «Кинжалом» с Су-34 в зоне СВО. Российским ракетам предрекли превосходство от Арктики до Сирии

    Украинские школьницы в советских фартуках разозлили общественность

    Женщина установила скрытую камеру в комнате и поймала арендодателя-извращенца

    Во Франции заявили о недовольстве США отказом Зеленского от мирных переговоров

    В Молдавии назвали отчет МВД об убийстве в аэропорту Кишинева циничным

    Канцлер Австрии признал зависимость страны от российского газа

    Токсиколог дал советы по предотвращению отравления грибами

    Ущерб от пожаров в Европе оценили

    54-летняя Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья

    На Украине сообщили о визите Зеленского на территорию ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости