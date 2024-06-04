Дроны-камикадзе ВСУ атаковали жилой дом в российском регионе

Украинские дроны-камикадзе атаковали жилой дом в Белгородской области

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилой частный дом в Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. Один из беспилотников упал на кровлю дома, из-за чего произошло задымление на чердаке. Возгорания удалось избежать.

«Еще один дрон упал рядом с домом, третий — в огород. В доме выбито окно и пробита кровля», — добавил глава области, отметив, что пострадавших нет.

4 июня ВСУ с помощью дрона атаковали коммерческий объект в селе Безымено Белгородской области. Там оказалась повреждена кровля и выбиты окна. Помимо того, в село Гора-Подол подверглось атаке FPV-дрона. В результате нападения в двух местах загорелась сухая трава.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.