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20:29, 4 июня 2024Россия

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали жилой дом в российском регионе

Украинские дроны-камикадзе атаковали жилой дом в Белгородской области

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилой частный дом в Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. Один из беспилотников упал на кровлю дома, из-за чего произошло задымление на чердаке. Возгорания удалось избежать.

«Еще один дрон упал рядом с домом, третий — в огород. В доме выбито окно и пробита кровля», — добавил глава области, отметив, что пострадавших нет.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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