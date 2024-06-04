ВСУ атаковали коммерческий объект в российском регионе

Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на коммерческий объект в селе Безымено

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали коммерческий объект в селе Безымено Белгородской области. Об этом журналистам сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Безымено в результате сброса взрывного устройства в коммерческом объекте повреждена кровля и выбиты окна», — написал чиновник.

Помимо того, в село Гора-Подол подверглось атаке FPV-дрона. В результате нападения в двух местах загорелась сухая трава. Очаги возгорания уже ликвидировали. Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших.

В этот же день ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В результате атаки повреждения получили линии водо- и электроснабжения. Без света остались жители 14 населенных пунктов, отметил глава области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.