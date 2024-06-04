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03:01, 4 июня 2024Экономика

Двум категориям россиян могут разрешить выход на пенсию с 50 лет

Экономист Сорокина: пожарным ВС России могут разрешить выход на пенсию с 50 лет

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Двум категориям граждан России могут разрешить выход на пенсию с 50 лет, сообщила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина в разговоре с агентством «Прайм».

Она рассказала, что речь идет о преподавателях среднего профессионального образования (СПО) и пожарных Вооруженных сил (ВС) России. В настоящее время соответствующие предложения обсуждают в Госдуме, уточнила экономист.

Сорокина объяснила, что сейчас педагоги СПО не могут претендовать на досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, так как по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. В колледжах и техникумах это не представляется возможным, поскольку даже после 9 класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем исполняется 18 лет.

Трудящиеся в ВС РФ пожарные поставлены в неравное положение по сравнению с сотрудниками государственной противопожарной службы. Досрочной пенсии по выслуге лет у них не имеется, хотя армейским пожарным приходится работать в тех же неблагоприятных условиях, заявила профессор.

Ранее у некоторых категорий россиян выросли пенсии. Речь идет о пенсионерах, которые отметили в мае 80-летний юбилей — они начнут получать доплату в размере ста процентов фиксированной части пенсии.

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      Маргарита Пименова
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