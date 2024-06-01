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00:01, 1 июня 2024Экономика

У некоторых категорий россиян с 1 июня выросли пенсии

С 1 июня 2024 года в РФ выросли пенсии у отметивших в мае 80-летний юбилей

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

С 1 июня 2024 года у некоторых категорий россиян выросли пенсии. О том, у каких категорий граждан увеличились выплаты, напомнила «Парламентская газета».

Речь идет о пенсионерах, которые отметили в мае 80-летний юбилей — они в июне начнут получать доплату в размере ста процентов фиксированной части пенсии. В текущем году она составляет 8 134,88 рубля, таким образом, выплату для лиц старше 80 лет в июне увеличат до 16 269,76 рубля. На ту сумму вырастет доплата для лиц, которым была установлена I группа инвалидности.

Увеличатся пенсии в июне и у тех пожилых россиян, которые уволились не позднее апреля 2024 года. Для них вырастут страховые выплаты, которые не индексируются для работающих пенсионеров — с учетом пропущенных индексаций.

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Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили учитывать педагогический стаж (при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет) и давать право педагогам на досрочное пенсионное обеспечение. Уточняется, что в случае принятия законопроекта на заслуженный отдых можно будет уйти после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов.

Парламентарии также предложили дать возможность досрочного выхода на пенсию женщинам и мужчинам, которые проработали не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ. Депутаты напомнили, что сейчас правом на досрочную пенсию обладают только сотрудники МЧС России, выполняющие работу практически идентичного характера.

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