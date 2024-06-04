Россияне возмутились сдачей ЕГЭ под обстрелами ВСУ

Родители белгородских выпускников возмутились сдачей ЕГЭ под обстрелами ВСУ

В Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпускникам из приграничных районов приходится вставать в четыре утра и ехать несколько часов в душном автобусе ради сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в более безопасных населенных пунктах. Об этом родители выпускников написали в комментариях под одним из постов на странице главы региона Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте».

По словам пользовательницы Екатерины, для того чтобы вовремя приехать к месту сбора в день экзамена, ребенку нужно встать в четыре утра и вызвать такси. Женщину возмущает, что ЕГЭ не отменили для детей, которые и без того ежедневно подвергаются стрессу. «Наши дети два года живут, как в аду. Два года просидели на дистанте, сами готовились к экзаменам под обстрелами. Неужели белгородские дети совсем никому не нужны?» — пишет Екатерина.

Другие белгородцы в комментариях с ней соглашаются. «Дети не спят ночами из-за сирен, потом едут на экзамен не выспавшись. Многие дети готовились с репетиторами весь год и после таких ночей нет сил нормально написать ЕГЭ», — отмечает Наталия.

Есть жалобы и на душные автобусы, в которые сажают детей со всего района, набивая транспорт до отказа. «Почему надо обязательно набивать полный автобус выпускников, катаясь по жаре по всему району?! » — жалуется Ирина. Некоторые пишут, что детям приходилось ждать автобуса до получаса.

В Министерстве образования Белгородской области ответили, что это вынужденная мера. «К сожалению, оперативная обстановка остается напряженной и не позволяет организовать проведение экзаменов на территории Белгородского района или Белгорода. Ранний выезд к месту проведения экзаменов связан с необходимостью исключить движение школьных автобусов в колонне и обеспечить интервал между ними», — заявили в министерстве.

При этом в 2023 году в Белгородской области сдача ЕГЭ не была обязательной. Выпускники могли получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, а сдавать экзамен только по желанию. Поступить в вузы они могли после сдачи вступительных экзаменов. Но уже осенью губернатор Гладков заявил, что в 2024 году экзамены будут снова проводиться, тогда как для выпускников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обязательный ЕГЭ в 2024 учебном году отменили.