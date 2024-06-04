В российском городе пенсионерка 9 месяцев не могла выйти из дома

Пожилая екатеринбурженка 9 месяцев не выходит на улицу из-за лифта

82-летняя жительница Екатеринбурга с инвалидностью 9 месяцев не может выйти из дома. Спуститься без лифта она не может, а работы по его ремонту затянулись, передает местный телеканал «ОТВ».

Пенсионерка проживает в доме 1934 года постройки, однако к замене лифтового оборудования в управляющей компании приступили только в сентябре 2023 года. С того момента подъемник не используется. Спуститься самостоятельно инвалиду второй группы крайне тяжело, поэтому за все это время пожилая женщина была на улице лишь раз.

В ответ на жалобы жильцов обслуживающая организация направила акт об окончании ремонтных работ. Тем не менее лифт не запустили. Представитель подрядной организации объяснил задержку подключения согласованием с руководством. «Вот сегодня решу вопрос с приемками, дадут мне добро на усиление швеллерами, и катайтесь с понедельника на этом лифте», — рассказал он собственникам. Обращения в высшие инстанции успеха также не принесли. «Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области, администрация города, все пишут одно и то же: монтаж ведется», — сетует председатель дома.

В региональном департаменте капитального ремонта нерабочее состояние лифта оправдали сменой подрядчиков. За время работ сменилось несколько бригад, и каждая новая должна была устранять ошибки предыдущей. «Выяснилось, что частично работает некорректно. В первом подъезде подрядная организация обещала все работы выполнить и заменить элементы лифта до 10 июня, в шестом подъезде — до 12 июня», — уточнила руководитель сектора информационного сопровождения областного фонда содействия капремонту Евгения Гирш.

В другом российском регионе, Челябинской области, ребенок-инвалид оказался заперт дома на три года. Он не может выйти на улицу, так как дверные проемы в здании слишком узкие для инвалидной коляски. Квартира мальчика признана непригодной для проживания человека с ограниченными возможностями, из-за чего власти с 2023 года начали искать для него новое жилье.