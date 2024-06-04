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00:19, 4 июня 2024Мир

Экс-агент британской разведки прокомментировал новый план США по Украине

Экс-агент MI6 Крук: одобрение ударов ВСУ вглубь РФ не повлияет на ход конфликта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Одобрение США ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России не повлияет на ход конфликта, убежден экс-агент MI6 Аластер Крук. Бывший сотрудник британской разведки рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что разрешение Вашингтона является нарративным шоу.

«Я думаю, прежде всего они, вероятно, четко понимают, что обстрелы через границу, в непосредственной близости от границы, где собраны российские войска и где находится военный пост, продолжаются уже год без какого-либо эффекта», — объяснил эксперт.

Как утверждает Крук, план Штатов направлен на то, чтобы показать, что Вашингтон противостоит главе России Владимиру Путину и проводит «жесткую политику» в решающий период до президентских выборов.

Ранее в США заявили, что ВСУ нуждаются в срочном контрнаступлении, чтобы выйти на переговоры с РФ на более сильных позициях. Кроме того, если украинские войска продолжат терпеть неудачи, западные государства уменьшат объем помощи Киеву.

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      Маргарита Пименова
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