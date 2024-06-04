69-я параллель
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19:02, 4 июня 202469-я параллель

Гигантские глыбы льда «вспахали» российский пляж и попали на видео

На Таймыре очевидцы сняли, как огромные глыбы льда движутся по пляжу

На Таймыре очевидцы сняли, как огромные глыбы льда движутся по пляжу. Ледоход попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Борус. Люди».

На выложенных кадрах видно, что отколовшиеся от толщи гигантские льдины буквально «вспахали» пляж, срезая его кромку и оставляя за собой борозды. Все новые льдины подступают к пляжу, выталкиваются давлением соседних и переваливаются через уже выброшенные на песок.

По данным канала, кадры были сняты в районе села Дудинка.

Ранее сообщалось, что жители Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе сожгли «северную ведьму» Парнэко в честь начавшегося ледохода. Каждый из россиян мог оставить в костре послание или пожелание — считается, что после сожжения чучела оно сбудется.

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      Марк Леонов
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