69-я параллель
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19:29, 29 мая 202469-я параллель

Жители российского региона сожгли «северную ведьму»

Жители Салехарда сожгли чучело северной ведьмы в честь ледохода

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жители Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сожгли «северную ведьму» Парнэко на празднике первой волны, посвященному ледоходу. Об этом сообщает портал «СеверПост».

На публикуемых порталом кадрах видно, что десятки жителей собрались на берегу реки Обь, где их ждал сложенный костер, на который позже установили чучело в черной одежде. Каждый из россиян мог оставить послание или пожелание — считается, что после сожжения чучела оно сбудется.

На одной из попавших в кадр дощечках видно надпись «хочу лето», на другой — «холод, уходи», а на третьей было оставлено пожелание учиться без плохих оценок.

Чучело ведьмы Парнэко символизирует все плохое, что произошло за зиму и весну с северянами. Энтузиасты из ЯНАО использовали ее образ для создания комиксов. Так художники прославляют Ямал, его фольклор и привлекают внимание к ямальским мифам и легендам.

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      Марк Леонов
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