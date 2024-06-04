Глава Минобороны Чехии признала нежелание граждан служить в армии

Глава Минобороны Чернохова: Чехия не может набрать людей в армию

Чехия не может набрать новых рекрутов в армию в ряде регионов, так как никто не хочет служить в армии. Об этом заявила глава Минобороны страны Яна Чернохова, передает телеканал CT24.

«Нам не удается в полной мере осуществить набор [людей в армию] так, как мы это представляли», — рассказала глава оборонного ведомства.

Чернохова также добавила, что в некоторых регионах страны сохраняется интерес граждан к военной службе. По ее словам, власти страны рассмотрят меры поддержки новобранцев, включая финансовые стимулы.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних Чехии дел запускает пилотный проект добровольного возвращения украинских беженцев домой. Отмечается, что чешские власти готовы оплатить билеты для 400 беженцев и организовать санитарный транспорт для 30 пациентов. На программу выделили 5,5 миллиона чешских крон (около 240 тысяч долларов).