Чехи заплатят украинским беженцам за возвращение домой

RPI: Чехия запустила пилотный проект по возвращению украинских беженцев домой

Министерство внутренних Чехии дел запускает пилотный проект добровольного возвращения украинских беженцев домой. Об этом сообщает Radio Prague International (RPI).

Отмечается, что чешские власти готовы оплатить билеты для 400 беженцев и организовать санитарный транспорт для 30 пациентов. На программу выделили 5,5 миллионов чешских крон (около 240 тысяч долларов).

Беженцы будут иметь право на помощь в добровольном возвращении только один раз, программа продлится до ноября.

Ранее стало известно, что Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста. Норвежские власти стали рассматривать каждое заявление на убежище в индивидуальном порядке.