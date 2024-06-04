Главу российского волонтерского фонда обвинили в краже гуманитарной помощи

В Зернограде главу волонтерского фонда обвинили в краже гуманитарной помощи

В Зернограде Ростовской области сотрудника ГУФСИН и главу волонтерского фонда обвинили в краже гуманитарной помощи для бойцов СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Члены волонтерской организации проникли в гараж главы фонда и нашли там просроченные продукты, а также украинский флаг. По их словам, руководитель организации не выезжал на территорию Донбасса, а оставлял гуманитарную помощь для своих нужд. Волонтеры написали заявление в полицию.

Руководитель организации заявил, что его решили подставить после того, как фонд раскололся. Ушедшие в другую организацию волонтеры, по его словам, теперь пытаются переманить оставшихся добровольцев, а продукты не пропали, но их не удается передать бойцам СВО. Флаг же глава фонда назвал трофеем от бойцов, который он планировал сжечь после победы.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи возбудили дело из-за того, что таксист высадил из машины участников СВО.