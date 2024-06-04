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11:31, 4 июня 2024Россия

Государственное имущество России пополнилось бензопилой

Суд обратил в доход государства бензопилу жителя Забайкальского края

Фото: Poul Cariov / Unsplash

Государственное имущество России пополнилось бензопилой, конфискованной у жителя Забайкальского края. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Как сообщили в надзорном органе, россиянин получил от государства возможность срубить несколько деревьев, однако не удовлетворился этим и срубил еще несколько берез. За рубкой леса мужчину поймали сотрудники лесничества, они же оценили вред государству в 10 тысяч рублей.

В итоге россиянина признали виновным, назначили ему 260 часов общественных работ, а бензопилу как вещественное доказательство обратили в пользу государства. Как именно распорядится инструментом Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, не уточняется — ведомство в праве как продать бензопилу с аукциона, так и уничтожить ее.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил конфисковать автомобиль, который находится в совместной собственности у супругов. Отобрать автомобиль у семьи могут за систематические нарушения правил дорожного движения.

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      Марк Леонов
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