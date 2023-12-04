В России разрешили конфисковать машины, находящиеся в собственности у супругов. За что у семьи могут отобрать авто?

Верховный суд разрешил конфискацию машин у супругов за нарушение ПДД

Верховный суд разрешил конфисковать автомобиль, который находится в совместной собственности у супругов. Отобрать автомобиль у семьи могут за систематические нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Замгенпрокурора Игорь Ткачев объяснил, что совместная собственность не является препятствием к полной конфискации автомобиля. Однако в некоторых случаях может быть конфискована его доля, принадлежавшая виновному в нарушении.

Вопросы к закону вызвало дело семьи из Марий Эл

Решение Верховного суда России о конфискации общих автомобилей было принято после жалобы по делу жителя Республики Марий Эл. В октябре 2022 года Республиканский суд Звенигородского района признал его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это было не первое нарушение ПДД со стороны мужчины: ранее ему уже назначали наказание в виде 400 часов обязательных работ и повторное лишение прав на 2 и 11 месяцев. Суд решил также конфисковать автомобиль, которым управлял россиянин.

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Осужденный обратился с кассационной жалобой, так как конфискованный автомобиль был в долевой собственности мужчины и его супруги. Жалобу удовлетворили, из-за чего решение о конфискации транспортного средства было отменено. Тогда в постановлении Шестой кассационный суд отметил, что конфискованное авто является не личной собственностью осужденного, а совместным имуществом.

Верховный суд обратил внимание на резонансное дело

Замгенпрокурора Игорь Ткачев обжаловал постановление в Верховном суде. По его словам, «конфискация автомобиля является безальтернативной мерой уголовно-правового характера». Он отметил, что мужчина может обратиться с требованием о выделении доли в совместном имуществе для обращения на нее взыскания.

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Верховный суд пришел к выводу, что кассационный суд не имел оснований для изменения или отмены приговора в отношении пьяного водителя.

Судом первой инстанции по настоящему делу была установлена совокупность обстоятельств, с которыми закон связывает возможность применения конфискации имущества как меры уголовно-правового характера решение Верховного суда

В России ранее приняли новый закон о конфискации авто

В России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения (ПДД) и управляющих автомобилем после лишения прав. Согласно документу, автомобилистам грозит конфискация машины в случае повторения нарушений. Однако автомобиль подлежит конфискации лишь в том случае, если он принадлежит водителю.

Если гражданин попал в ДТП с жертвами на чужом автомобиле, его накажут по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Собственник, в свою очередь, несет гражданско-правовую ответственность: если родственники погибшего подадут в суд на возмещение материального вреда, эту сумму могут взыскать с владельца автомобиля. Собственника также могут наказать за передачу транспортного средства лицу в состоянии опьянения по части 2 статьи 12.8 КоАП. Она предусматривает наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Уголовная ответственность после повторных правонарушений наступает в зависимости от их числа в течение срока давности. Так, при выезде на встречную полосу уголовная ответственность, как и вероятность конфискации, наступают при третьем правонарушении. То же касается и превышения скорости, и управления автомобилем водителем без прав.