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21:09, 4 июня 2024Мир

Избирком Индии подтвердил победу альянса Моди на выборах в парламент

Избирком Индии: альянс премьера Моди выиграл на выборах в парламент
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Adnan Abidi / Reuters

Избирком Индии официально подтвердил, что «Национальный демократический альянс» премьер-министра Нарендры Моди выиграл всеобщие парламентские выборы в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее индийский рынок акций снизился почти на шесть процентов после подъема до рекордных уровней, произошедшего накануне, 3 июня. Падение показателей СМИ объясняют не слишком уверенным лидерством партии Моди, который, как ожидается, останется у власти на третий срок.

Выборы в Индии начались 19 апреля и завершились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин.

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      Марина Совина
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