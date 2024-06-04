Избирком Индии подтвердил победу альянса Моди на выборах в парламент

Избирком Индии: альянс премьера Моди выиграл на выборах в парламент

Избирком Индии официально подтвердил, что «Национальный демократический альянс» премьер-министра Нарендры Моди выиграл всеобщие парламентские выборы в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее индийский рынок акций снизился почти на шесть процентов после подъема до рекордных уровней, произошедшего накануне, 3 июня. Падение показателей СМИ объясняют не слишком уверенным лидерством партии Моди, который, как ожидается, останется у власти на третий срок.

Выборы в Индии начались 19 апреля и завершились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин.

