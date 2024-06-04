Рынок акций Индии упал из-за результатов выборов

Рынок акций Индии упал из-за результатов парламентских выборов

Индийский рынок акций снижается почти на шесть процентов после подъема до рекордных уровней, произошедшего накануне, 3 июня, следует из результатов торгов.

На момент публикации материала фондовый индекс BSE Sensex, выросший 3 июня на 3,4 процента, падал на 5,74 процента. Падение показателей СМИ объясняют не слишком уверенным лидерством партии премьер-министра Нарендры Моди, который, как ожидается, останется у власти на третий срок.

Согласно текущим подсчетам, его партия «Бхаратия джаната парти» (БДП) лидирует в 283 из 542 избирательных округов при необходимых для формирования кабмина 272 мандатах. Правящей партии сулили не менее 400 кресел, а Моди еще 1 июня, ссылаясь на результаты экзитполов, выразил уверенность в том, что его БДП одержит уверенную победу на парламентских выборах.

При этом, как отмечает «Интерфакс», избирательная комиссия не публикует данные о проценте подсчитанных голосов, а финальные результаты, которые ожидаются позже во вторник, 4 июня, могут значительно отличаться от их нынешнего варианта.

Выборы в Индии начались 19 апреля и завершились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин.