Избивших подростка и вступившегося за него мужчину россиян задержали

В Москве задержали 2 подозреваемых в избиении 17-летнего подростка и мужчины

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в избиении 17-летнего подростка и вступившегося за него мужчины на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, один из задержанных — несовершеннолетний. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье о хулиганстве и изберут меру пресечения.

По версии следствия, все произошло в ночь на 2 июня около подъезда жилого дома по улице Авиаторов. Молодые люди без причины напали на малознакомого им юношу и мужчину, который вступился за него, и избили их. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, другие участники преступления устанавливаются.

Ранее следователи в Липецке возбудили уголовное дело после избиения подростками прохожих. Несовершеннолетнего лидера группировки отправили под домашний арест.