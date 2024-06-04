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12:18, 4 июня 2024Силовые структуры

Избивших подростка и вступившегося за него мужчину россиян задержали

В Москве задержали 2 подозреваемых в избиении 17-летнего подростка и мужчины

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в избиении 17-летнего подростка и вступившегося за него мужчины на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, один из задержанных — несовершеннолетний. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье о хулиганстве и изберут меру пресечения.

По версии следствия, все произошло в ночь на 2 июня около подъезда жилого дома по улице Авиаторов. Молодые люди без причины напали на малознакомого им юношу и мужчину, который вступился за него, и избили их. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, другие участники преступления устанавливаются.

Ранее следователи в Липецке возбудили уголовное дело после избиения подростками прохожих. Несовершеннолетнего лидера группировки отправили под домашний арест.

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      Олеся Мицкевич
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