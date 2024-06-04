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11:26, 4 июня 2024Силовые структуры

Возбуждено дело после избиения подростками прохожих в российском городе

В Липецке следователи возбудили дело после избиения подростками прохожих

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Липецке следователи возбудили уголовное дело после избиения подростками прохожих. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбудили по статье 162 («Разбой») УК РФ. Несовершеннолетнего лидера группировки отправили под домашний арест. Остальные участники банды пока на свободе.

16 апреля сотрудники полиции задержали в российском городе семерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, которые избивали прохожих на улицах, снимали нападения на видео и выкладывали ролики в интернет.

По данным агентства, лидер группировки — 15-летний сын местных предпринимателей. Подросток давно занимается боксом. Он сообщал, что не боится уголовного преследования. При этом пострадавшие заявили, что уже получали угрозы. Они опасаются, что дело могут «замять».

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