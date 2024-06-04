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12:08, 4 июня 2024Культура

Канье Уэста обвинили в сексуальных домогательствах

Экс-помощница Канье Уэста подала на него в суд из-за сексуальных домогательств

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Бывшая ассистентка американского рэпера и дизайнера Канье Уэста Лорен Пишотта подала в суд на артиста, обвинив его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет TMZ.

В иске Пишотта указывает, что раньше она работала моделью на OnlyFans. Женщина начала сотрудничать с Уэстом в июле 2021 года, позже артист попросил ассистентку удалить аккаунт на платформе из-за имиджа, который она создавала, и пообещал платить ей миллион долларов в год.

Вскоре после этого, по словам бывшей помощницы Уэста, он начал присылать ей сообщения, видео и фото сексуального характера. Также артист задавал женщине неуместные вопросы.

Пишотта отметила, что затем Уэст повысил ее до начальника штаба в своих компаниях и увеличил зарплату до четырех миллионов долларов. В октябре 2022 года женщину уволили, предложив выходное пособие в размере трех миллионов долларов, однако, по ее словам, эта сумма так и не была выплачена.

Ранее бывший муж порнозвезды Сторми Дэниелс Майк Моз раскрыл подробности будущей порноиндустрии Канье Уэста.

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      Варвара Кошечкина
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