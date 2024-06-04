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14:36, 4 июня 2024Мир

Китайский генерал призвал Зеленского задуматься о жизнях украинцев

Китайский генерал Сю Хуэй призвал Зеленского задуматься о жизнях украинцев

Фото: Edgar Su / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о жизнях украинцев в связи с военной помощью Запада. Об этом заявил генерал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Сю Хуэй в ходе ответа журналистам на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», передает Guancha.

«Президент США Джо Байден сказал что-то ужасное. Он сказал, что будет поддерживать Украину и бороться до последнего украинца. Если вы будете сражаться до последнего украинца, за что борется украинский народ? Людей больше не осталось», — сказал китайский военный.

Он также указал, что Соединенные Штаты не стремятся использовать собственный народ в конфликте на Украине. Сю Хуэй подчеркнул, что об этом следует задуматься не только Киеву, но и странам Европейского союза.

Ранее Китай отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, этот саммит не соответствует требованиям Пекина. Китай настаивает на одинаковом согласии России и Украины на условия переговоров, их равном положении, а также обсуждении всех мирных инициатив.

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      Дарья Устьянцева
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