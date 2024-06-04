Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:49, 4 июня 2024Экономика

Названы самые надежные китайские авто с пробегом

Автоэксперт Житнухин отнес Changan CS35 к самым надежным «китайцам» с пробегом

Фото: Changan Automobile Group

К самым надежным китайским авто с пробегом на вторичном рынке России можно отнести модели, владельцы которых реже всего попадали в ДТП и обращались в сервисные центры для ремонта в первые 6 лет эксплуатации, сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, самыми надежными китайскими подержанными моделями являются Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. «Кроме того, Changan CS35 и Geely Atlas Pro имеют высший балл по прохождению краш-теста С-NCAP 2015 года, в рамках которого тестируется эффективность работы фронтальных и боковых подушек безопасности, а также шторок», — сообщил специалист.

Материалы по теме:
Лучшие российские автомобили 2024 года. Топ-10 отечественных машин
Лучшие российские автомобили 2024 года.Топ-10 отечественных машин
17 мая 2024
Как снять машину с учета в 2024 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Как снять машину с учета в 2024 году?Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
22 мая 2024

При выборе китайского автомобиля с пробегом он также посоветовал учитывать срок присутствия его производителя на российском авторынке: наличие широкой сети сервисных центров и квалифицированных специалистов по диагностике, ремонту и обслуживанию, доступность автозапчастей, а также возраст и год выпуска модели.

«Например, большинство автомобилей из КНР, произведенные до 2015 года, доставляли своим владельцам массу проблем и требовали регулярных вложений в замену и ремонт своих узлов и агрегатов. В частности, одна из самых "неудачных" китайских моделей — Chery Amulet, а также весь ассортимент бренда Lifan», — поделился Житнухин.

Ранее стало известно, что весной 2024 года россияне стали на 70 процентов чаще перепродавать китайские машины. В свою очередь, спрос на подобные автомобили среди россиян вырос за этот период времени на 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Замминистра обороны Иванов может вернуть арестованное имущество. В каких случаях такое станет возможным?

      В Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

      Поджигателя храма в Тюмени задержали

      Прокуратура потребовала передать государству велотрек Олимпиады-80

      В России заявили о находящихся на Украине американских диверсантах

      Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине

      Названы самые надежные китайские авто с пробегом

      В ЕС заподозрили Израиль в попытках запугать МУС

      Парень зашел на кухню в пять утра и увидел озадачившую его картину

      Собравший грунт на обратной стороне Луны китайский зонд вылетел к Земле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше