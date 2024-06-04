Названы самые надежные китайские авто с пробегом

Автоэксперт Житнухин отнес Changan CS35 к самым надежным «китайцам» с пробегом

К самым надежным китайским авто с пробегом на вторичном рынке России можно отнести модели, владельцы которых реже всего попадали в ДТП и обращались в сервисные центры для ремонта в первые 6 лет эксплуатации, сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, самыми надежными китайскими подержанными моделями являются Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. «Кроме того, Changan CS35 и Geely Atlas Pro имеют высший балл по прохождению краш-теста С-NCAP 2015 года, в рамках которого тестируется эффективность работы фронтальных и боковых подушек безопасности, а также шторок», — сообщил специалист.

При выборе китайского автомобиля с пробегом он также посоветовал учитывать срок присутствия его производителя на российском авторынке: наличие широкой сети сервисных центров и квалифицированных специалистов по диагностике, ремонту и обслуживанию, доступность автозапчастей, а также возраст и год выпуска модели.

«Например, большинство автомобилей из КНР, произведенные до 2015 года, доставляли своим владельцам массу проблем и требовали регулярных вложений в замену и ремонт своих узлов и агрегатов. В частности, одна из самых "неудачных" китайских моделей — Chery Amulet, а также весь ассортимент бренда Lifan», — поделился Житнухин.

Ранее стало известно, что весной 2024 года россияне стали на 70 процентов чаще перепродавать китайские машины. В свою очередь, спрос на подобные автомобили среди россиян вырос за этот период времени на 15 процентов.

