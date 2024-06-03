Россияне стали чаще перепродавать китайские машины

«Ъ»: число предложений о перепродаже машин с пробегом из КНР выросло на 71,6 %

Весной 2024 года предложение китайских машин с пробегом на российских маркетплейсах резко выросло. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Авито Авто».

В годовом выражении предложение китайских машин с пробегом на вышеуказанном маркетплейсе увеличилось на 71,6 процента. В свою очередь, спрос на подобные автомобили среди россиян вырос за этот период времени на 15,2 процента.

Лидером по количеству объявлений о перепродаже стали машины Geely, на их долю пришлось 22,7 процента всех подобных предложений. На втором месте оказались подержанные автомобили Chery (21,3 процента), а топ-3 замкнули б/у машины Haval (10 процентов). Средняя стоимость первых составила 2,4 миллиона рублей, вторых — 1,6 миллиона, третьих — 2,2 миллиона, резюмировали эксперты.

Ранее в «Автостат-Инфо» сообщили, что самыми популярными подержанными машинами в России по итогам января 2024 года стали автомобили Chery. За первый месяц года их продажи выросли на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 3047 штук.