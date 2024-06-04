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19:16, 4 июня 2024Мир

Конгресс США отказался финансировать оборонные расходы Белого дома

Палата представителей отказалась финансировать оборонные расходы Белого дома

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей отклонил запрос Белого дома о выделении 18 миллиардов долларов на оборонные расходы. Об этом сообщается на официальном сайте комитета нижней палаты Конгресса США.

«Опубликованный комитетом законопроект об ассигнованиях на оборону на 2025 финансовый год отклоняет необоснованные и ненужные траты в размере 18 миллиардов долларов, запрашиваемые президентом [Джо] Байденом», — сообщается в заявлении.

При этом члены комитета отметили, что эти средства будут перераспределены на программы и мероприятия, которые нацелены «на противостояние Китаю и другим странам».

27 мая председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что США поставят Тайваню новые передовые системы вооружений, а не старые, как Украине.

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      Дарья Устьянцева
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