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21:04, 4 июня 2024Мир

Макрон пригласил Зеленского в Елисейский дворец

AFP: Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 7 июня

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Елисейский дворец 7 июня. Об этом сообщает агентство France Presse (AFP).

«Макрон пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейский дворец после празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Встреча состоится 7 июня», — сообщает агентство.

Авторы материала отмечают, что лидеры Франции и Украины встретятся «для обсуждения потребностей Киева».

29 мая стало известно, что Макрон пригласил Зеленского на юбилей высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Отмечается, что Макрон в приветственной речи намерен упомянуть о новых мерах поддержки Киева, а также о том, что Париж «будет делать для Украины все, что будет необходимо».

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      Дарья Устьянцева
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