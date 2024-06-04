Президент Франции Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 7 июня

Президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского в пятницу, 7 июня, в своей резиденции в Елисейском дворце. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Стороны обсудят потребности Украины. Также Зеленский выступит с речью в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента).

Ранее колумнист издания The Washington Post Ли Хокстадер заявил, что президент России Владимир Путин может ответить ударом на решение французского коллеги отправить военных инструкторов. По его словам, союзники Франции по НАТО не готовы к прямой конфронтации с Россией, также к подобным решениям не было подготовлено французское общество.