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16:00, 4 июня 2024Экономика

Маркетплейсы отреагировали на идею регулирования отрасли

Директор Ozon Беляков: регулирование маркетплейсов должно стимулировать их рост
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Регулирование маркетплейсов должно отвечать особенностям цифровых платформ и учитывать их отношения с предпринимателями. Такое мнение на форуме COM.E ON Forum 2024 высказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков, комментируя готовящиеся изменения в законодательстве по торговым площадкам, передает корреспондент «Ленты.ру».

Цифровые площадки сильно отличаются от традиционного ретейла, отреагировал на инициативу Беляков. «Важно, чтобы регулирование не сдерживало органический рост малого и среднего бизнеса, а вместе с этим и самих маркетплейсов, но стимулировало именно качество этого роста», — подчеркнул он.

Для реализации идеи «умного регулирования» Ozon находится в диалоге с представителями власти и экспертным сообществом, указал спикер. Такой подход поможет выработать общие четкие и понятные правила отрасли, объяснил он.

К вопросу регулирования нужно подходить аккуратно, дал понять директор по взаимодействию с органами государственной власти сервисов электронной коммерции «Яндекса» Дмитрий Русаков. В противном случае может пострадать малый и средний бизнес, предупредил он. При этом какое бы регулирование ни ввели, оно не будет успевать за прогрессом, заключил представитель компании.

Ранее в России захотели ужесточить контроль за маркетплейсами. Отдельный закон о регулировании площадок совместно разработают ФАС, Минпромторг и Роспотребнадзор. Его ключевые положения коснутся отношений между маркетплейсами, покупателями, продавцами товаров и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

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