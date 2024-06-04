Мать изнасилованного в 10 лет школьниками в Тыве ребенка заявила об угрозах

В Тыве мать изнасилованного в 10 лет подростками ребенка заявила об угрозах

Мать ребенка из Тывы, которого в 10 лет изнасиловали подростки, рассказала об угрозах со стороны родственников возможных насильников. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале «Косаткина».

По словам россиянки Айзы, брат одного из школьников грозил физической расправой семье пострадавшего, если дело дойдет до суда и закончится обвинительным приговором.

«Родственники насильников оказывали на нас давление. Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки», — заявила она.

Также Айза сообщила, что осматривавшие ребенка медики вели себя по-хамски, а позже назначили неправильное лечение. В 2024 году, когда с момента изнасилования прошло больше года, ребенка снова отправили на лечение.

Об изнасиловании ребенка из Тывы стало известно в январе 2023 года. Тогда сообщалось, что к изнасилованию могут быть причастны трое старшеклассников, которые ходили с жертвой в одну спортивную секцию. По словам матери ребенка, ее сына затащили в уличный туалет и там надругались, а после изнасилования повторились.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, однако депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что следователи устраивают беспередел. По словам парламентария, мать пострадавшего несколько месяцев не видела документов о назначенных еще в январе экспертизах по этому делу. Кроме того, он отметил, что лечение ребенка после надругательства было фикцией.