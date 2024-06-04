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04:52, 4 июня 2024Бывший СССР

Украинские войска отработали методику провокации в Херсоне

Василенко: ВСУ могут осуществить в Херсоне провокацию по сценарию Бучи

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали методику провокации в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

По его словам, провокация может пойти по сценарию Бучи. Василенко подчеркнул, что осуществления провокации у ВСУ уже все готово. «Для постановки фильма им не хватало только съёмочной группы, и вот она прибыла», — заявил он.

В связи с этим Василенко высказал мнение, что происходящему необходимо придать как можно большую огласку.

Ранее представители пророссийского подполья Херсона рассказали, что 28 мая в город прибыла группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов в составе 13 человек. Она должна снять фото и видео ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и смонтировать постановочные ролики.

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      Марина Совина
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