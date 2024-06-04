МИД дал рекомендации россиянам с ошибками в загранпаспортах

МИД рекомендовал россиянам устранить разночтения имен в загранпаспортах

Россиянам посоветовали устранить разночтения имен в заграничных паспортах. Такую рекомендацию соотечественникам с ошибками в документах дали в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Дипломаты обратили внимание на публикации в СМИ о случаях признания недействительными загранпаспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё».

«Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее российских туристов предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе. По данным Ассоциации туроператоров России, частыми причинами изъятия загранпаспортов у россиян становятся использование буквы «ё», устаревшее название места рождения, особенности машинописного штифта и неверная транслитерация.