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15:27, 4 июня 2024Путешествия

МИД дал рекомендации россиянам с ошибками в загранпаспортах

МИД рекомендовал россиянам устранить разночтения имен в загранпаспортах

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россиянам посоветовали устранить разночтения имен в заграничных паспортах. Такую рекомендацию соотечественникам с ошибками в документах дали в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Дипломаты обратили внимание на публикации в СМИ о случаях признания недействительными загранпаспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё».

«Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее российских туристов предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе. По данным Ассоциации туроператоров России, частыми причинами изъятия загранпаспортов у россиян становятся использование буквы «ё», устаревшее название места рождения, особенности машинописного штифта и неверная транслитерация.

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      Фариза Бацазова
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