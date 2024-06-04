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15:56, 4 июня 2024Россия

Минобороны заявило об атаке беспилотника ВСУ по российскому региону

Минобороны России сообщило об атаке беспилотника ВСУ по российскому региону

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пресечь попытку атаки украинских войск по объектам на территории России удалось 4 июня около 15:30 по московскому времени.

В оборонном ведомстве добавили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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В этот же день ВСУ атаковали грузовик в городе Шебекино Белгородской области. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела, его состояние оценивается как среднее.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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