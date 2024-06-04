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16:29, 4 июня 2024Силовые структуры

Многодетный отец получил длительный срок за истязания детей в российском регионе

Под Иваново многодетный отец получил 11,5 года колонии за истязания троих детей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ивановской области суд приговорил 38-летнего многодетного отца к 11,5 года колонии общего режима за многолетние истязания троих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что отец на протяжении девяти лет регулярно издевался над детьми, причиняя им физические и нравственные страдания. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2023 — после того, как в соцсети появилось видео с жестоким избиванием старшего сына. Тогда же мужчину заключили под стражу.

Его признали виновным по статьям об истязании несовершеннолетних, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и причинении тяжкого вреда здоровью. Также мужчину обязали выплатить два миллиона рублей в пользу потерпевших.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии мать продала ребенка за 100 тысяч рублей и получила условный срок.

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      Илона Палей
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