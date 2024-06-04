Россиянка продала младенца за 100 тысяч рублей и получила условный срок

В Ингушетии мать продала ребенка за 100 тысяч рублей и получила условный срок

В Ингушетии 22-летняя местная жительница получила четыре года условно за продажу младенца пенсионерке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подсудимую признали виновной по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 («Купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. Установлено, что в октябре 2022 года в городе Назрани мать отдала ребенка 57-летней женщине за 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Находке арестовали на пять суток оставившую маленькую дочь в такси женщину.