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19:01, 4 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали возвращение жары

Синоптик Шувалов: 5 июня в Москве может потеплеть до плюс 28 градусов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В среду, 5 июня, в Москву вернется жара — воздух может прогреться до плюс 28 градусов Цельсия. Такую погоду пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура (во второй половине недели — прим. «Ленты.ру») будет в рамках плюс 21-26 градусов Цельсия. За одним маленьким исключением — в среду у нас день без осадков, достаточно солнечный, и мы приблизимся к июльским плюс 27-28 градусов Цельсия», — рассказал синоптик.

При этом Шувалов не исключает, что в четверг могут выпасть осадки — после полудня возможны дожди и грозы. Дождливая погода сохранится до выходных, в субботу, 8 июня, осадков не ожидается, уточнил метеоролог.

Ранее Шувалов предсказал москвичам нежаркое и дождливое начало лета. По его словам, температура снизится до 22-24 градусов.

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      Нина Ташевская
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