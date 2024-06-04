Названа стоимость самой дешевой квартиры по переуступке в центре Москвы

Skolkovo Realty: самая дешевая студия по переуступке в ЦАО Москвы стоит ₽15 млн

Самая бюджетная квартира по переуступке в центре Москвы стоит 15,1 миллиона рублей. Столичный рынок недвижимости проанализировали в компании Skolkovo Realty. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лот экспонируется неподалеку от станции метро «Шелепиха» и продается по договору переуступки. Это студия площадью 29 квадратных метров. Дороже всего обойдется многокомнатная квартира в районе Хамовники. Ее площадь насчитывает 540 квадратных метров. Жилье оценивается в 1,2 миллиарда рублей.

По данным фирмы на май, всего в столице на продажу по переуступке выставлено 283 объекта, 214 из них расположено в Пресненском районе Москвы. Цена квадратного метра жилплощади в Центральном административном округе (ЦАО) города варьируется от 329 тысяч рублей до 3,2 миллиона рублей.

Ранее москвичам назвали районы города, где заметнее всего подешевело жилье. Рейтинг возглавляют локации у станций метро «Свиблово», «Третьяковская» и «Южная». Ощутимо снизились цены на квартиры поблизости со станциями «Улица Подбельского» и «Коломенская. В то же время самые дорогие в Москве новостройки располагаются в Тверском районе, а «вторичка» — в Хамовниках.