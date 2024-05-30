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14:58, 30 мая 2024Экономика

Названы районы Москвы с самыми дорогими квартирами

Эксперт Раджабова: самые дорогие квартиры в столице оказались в Тверском районе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Максимальная средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья Москвы зафиксирована в Тверском районе. Приобрести недвижимость там можно по цене 2,6 миллиона рублей за квадратный метр. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

За прошедший год этот показатель вырос на 34,9 процента. Минимальная стоимость «квадрата» в самом дорогом районе столицы составляет 1,3 миллиона рублей. Дороговизна жилья объясняется новыми делюкс-проектами, объяснила эксперт. Наиболее доступный объект на первичном рынке Тверского района — студия площадью 36,6 квадратного метра в Vesper Tverskaya за 47,6 миллиона рублей.

Самым дорогим районом на рынке вторичного жилья оказались Хамовники. При этом самая доступная квартира там не относится к элитному сегменту. Это студия площадью 19 квадратных метров на цокольном этаже старого жилого дома за 3,9 миллиона рублей.

Ранее была названа цена самой дорогой в России квартиры. Это объект в Пресненском районе Москвы стоимостью четыре миллиарда рублей площадью практически 2,5 тысячи квадратного метра.

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      Мария Черкасова
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