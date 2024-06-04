Мужчин предупредили о пикантной проблеме во время мочеиспускания

Набухание крайней плоти при мочеиспускании может указывать на фимоз и стать причиной серьезных инфекций. Об этом предупредил терапевт британской службы неотложной помощи Сурадж Кукадия, пишет Daily Mirror.

Врач отметил, что фимоз может быть врожденным или приобретенным. По его словам, в обоих случаях крайняя плоть не оттягивается, поэтому во время мочеиспускания жидкость скапливается под ней и раздувает ее. Специалист отметил, что это состояние опасно тем, что область под крайней плотью никогда полностью не просыхает и ее невозможно полноценно очистить.

Кроме того, наличие этой пикантной проблемы увеличивает риск развития баланита — воспаления головки пениса. Терапевт уточнил, что в этом случае она опухает, болит, под крайней плотью появляются густые выделения, кровотечение и неприятный запах.

Кукадия предупредил, что при подозрениях на фимоз нельзя пытаться с силой оттянуть крайнюю плоть. Врач посоветовал обратиться к специалисту, который назначит лечение. По его словам, это может быть стероидный крем, процедуры для расширения крайней плоти или операция по ее удалению.

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