Мужчина ввязался в пьяную драку и попал за решетку перед свадьбой

На острове Майорка жених попал за решетку из-за пьяной драки перед свадьбой

На испанском острове Майорка мужчина ввязался в пьяную драку и попал за решетку перед собственной свадьбой. Об этом пишет Daily Mail.

29-летний жених Коннор Лоример и его семеро друзей из Великобритании отдыхали на пляже престижного клуба Balneario Illetas. Один из официантов клубного ресторана рассказал, что мужчины выпивали на пляже и мешали другим отдыхающим. Например, пытались зайти в ресторан в мокрой одежде. Их выгнали, и туристы разделились.

Сама драка началась чуть позже с безобидной просьбы. Официанты попросили отдыхающих не выбрасывать мусор в море, поскольку хотели искупаться после рабочего дня. Британские туристы были настолько пьяны, что отреагировали слишком агрессивно. Потасовка отдыхающих с сотрудниками ресторана попала на видео.

Один из официантов рассказал, что вызвал полицию, когда увидел, как мужчины отбросили на песок его коллегу-женщину. До того как туристов задержали, они успели ранить двух полицейских. Жених, его шафер и их друзья провели за решеткой две ночи и заплатили тысячу евро (98 тысяч рублей), чтобы выйти из-под стражи и успеть на праздник.

Лоример смог насладиться свадьбой, несмотря на произошедший инцидент. На церемонии выступал саксофонист: его приглашение на одну ночь стоило 350 фунтов стерлингов (40,2 тысячи рублей). Кроме того, молодожены подарили каждому гостю бутылку алкоголя с выгравированными на ней именем получателя и именем игрока из английского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед», который обожает Лоример. Он и его возлюбленная Лорен заключили брак еще в апреле, но празднование решили провести только сейчас.

Суд города Пальма-де-Майорка подчеркнул, что дело британских туристов еще не закрыто. Они будут вызваны на заседание позднее.

Ранее сообщалось, что в США жених оказался за решеткой в день свадьбы из-за флирта гостя с женщинами. У мужчин завязалась драка за пистолет, который случайно выстрелил и ранил одного из них.