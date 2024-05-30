Жених оказался за решеткой в день свадьбы из-за любвеобильного гостя

В США жених оказался за решеткой в день свадьбы из-за флирта гостя с женщинами

Свадьба в США закончилась стрельбой и арестом жениха из-за присутствия любвеобильного гостя на празднике. Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел в конце дня. Конфликт начался после того, как гость по имени Джонатан Гофф поругался с женой. Причиной стал его флирт с другими женщинами, присутствующими на свадьбе. Жена Гоффа была сильно расстроена, и невеста увела ее в отель. После этого жених, Кори Паркер, решил поговорить с Гоффом. Мужчины начали толкать друг друга. Спор перерос в драку. В какой-то момент Паркер залез в свою машину, а Гофф навалился на него сверху. По словам Паркера, Гофф пытался схватить его пистолет, лежавший в автомобиле. В результате мужчины стали бороться за оружие, которое было в руке у Паркера. Из-за борьбы и тесноты в какой-то момент пистолет выстрелил. Пуля попала в мужчину, который пытался остановить дерущихся.

Он был ранен в ладонь. Партнерша пострадавшего вызвала полицию. За решеткой оказались оба — Гофф и Паркер. Раненного доставили в больницу.

Мужчинам предъявили обвинения в халатности при обращении с оружием и причинении вреда здоровью. Оба заявили о своей невиновности. Паркера и Гоффа выпустили под залог в три тысячи долларов (266 тысяч рублей) за каждого. Суд состоится в сентябре.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш семь человек задержали за драку, которая произошла на свадьбе после поцелуя жениха и невесты. Причина была в том, что жениху не было положено целовать избранницу на этом этапе церемонии.

