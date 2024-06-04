На Западе встревожились ответом России на удары ВСУ иностранным оружием

Newsweek: Россия примет контрмеры в случае пересечения Западом красных линий

Москва примет ответные меры в случае пересечения Западом красных линий и одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России иностранным оружием. Об этом заявил научный сотрудник Болонского университета Николо Фасола, его слова передает Newsweek.

«Когда настоящие красные линии будут пересечены, Россия примет соответствующие контрмеры. Она может решить нанести другие удары по разным целям. Предполагаю, это могут быть удары по украинским объектам на территории Польши», — рассказал эксперт.

Он добавил, что «как Запад, так и Россия опасаются эскалации конфликта».

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес заявил, что Вашингтон запретил ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России из-за чрезмерного страха.