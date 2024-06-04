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17:50, 4 июня 2024Мир

На Западе заявили о двух сценариях США в конфликте на Украине

Меркурис: США имеют два сценария конфликта на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

США имеют два сценария конфликта на Украине, рассматривая как возможность дальнейшей эскалации, так и постепенного снижения объемов военной помощи Киеву. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в беседе с YouTube-каналом Duran.

«Первый — это эскалировать конфликт и надеяться, что это каким-нибудь образом склонит чашу весов в их [западную] сторону (...) Существуют сторонники другого варианта, которые говорят: "Послушайте, у нас есть эта проблема с Украиной. Мы, конечно, не можем ее просто так бросить, но нам надо быть честными с ними и сказать, что больше мы ничем помочь не сможем», — рассказал военный аналитик.

Меркурис добавил, что Соединенные Штаты могут в скором времени начать постепенный перенос ответственности за Украину на Европу. По его словам, это необходимо для сдерживания Китая, на которое американская сторона задействует все больше сил.

Ранее Меркурис заявил, что российские войска активно приближаются к основным центрам материально-технического снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также добавил, что наступление Вооруженных сил России продолжит набирать обороты.

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      Максим Габриелян
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