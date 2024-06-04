Овчарка Герса помогла российским таможенникам найти марихуану в посылке из США

В России таможенники нашли в посылке из США аудиоколонку с марихуаной

Сотрудники Внуковской и Центральной почтовой таможен нашли в посылке из Калифорнии (США) аудиоколонку с марихуаной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, контрабанду выявила служебная собака по кличке Герса. Во время таможенного контроля бельгийская овчарка обозначила активным царапанием картонную коробку. В ней среди детских игрушек и одежды лежала портативная колонка. Внутри были спрятаны 13 пакетов с 700 граммами марихуаны.

Оперативникам удалось найти заказчика наркотика. Им оказался 29-летний мужчина. В его квартире нашли еще 500 граммов запрещенных веществ. Возбуждено дело по части 3 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств в крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что российские таможенники пресекли контрабанду военной продукции в США, перехватив в Москве две посылки, отправленные крымчанином.