Таможня перехватила в Москве посылки с военной продукцией в США

Российские таможенники пресекли контрабанду военной продукции в США, перехватив в Москве две посылки, отправленные крымчанином. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

40-летний житель Симферополя упаковал в коробки части общевойскового бронежилета, прибор ночного видения, одежду и специальные средства. После обнаружения подозрительных отправлений таможенники обыскали склад, арендованный отправителем, и нашли там еще 20 единиц военной продукции: бронежилеты и вооружение.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, военной техники»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

20 марта сообщалось, что таможенники выявили контрабанду продукции военного назначения из Крыма в Великобританию. 53-летний россиянин отправил за границу посылку с предметами военной экипировки Вооруженных сил (ВС) России: противоосколочный бронежилет, специальное обмундирование военнослужащих экипажей военной техники (огнестойкие костюмы).