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16:26, 4 июня 2024Экономика

Певица Слава купила роскошную квартиру в центре Москвы

Певица Слава купила квартиру в Пресненском районе Москвы за 119 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, приобрела роскошную квартиру в центре Москвы. Информацией об этом она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Новый объект недвижимости артистки находится в элитном жилом комплексе Capital Towers в Пресненском районе столицы. Слава опубликовала в сторис несколько фото и видео, в которых показала фойе ЖК с высокими потолками, окнами в пол и колоннами, а также вид из окна своей квартиры, расположенной на 33-м этаже башни. Панорамные окна выходят на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку. «Добро пожаловать в мой элитный ЖК Capital Towers. Ничего не буду продавать, буду жить тут и тусоваться! За спиной Воробьевы горы, впереди Арбат. Просто мечта» — похвасталась певица подписчикам.

По информации Telegram-канала «Звездач», стоимость покупки жилья площадью 129,9 квадратных метра составила 119 миллионов рублей. Уточняется, что Слава приобрела четырехкомнатную квартиру без ремонта, поэтому впоследствии займется отделкой помещения.

Ранее в этот же день стало известно, что популярная юмористка Варвара Щербакова купила дачу в Подмосковье.

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      Полина Кислицына
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