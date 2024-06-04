Поддельное украшение спасло мужчину от пули

Поддельная цепочка толщиной 1,2 сантиметра спасла мужчину из США от смерти

Мужчина из США спасся от пули в горло благодаря толстой посеребренной цепочке. Об этом сообщает New York Post.

Житель Коммерс-Сити, штат Колорадо, попал в больницу после перестрелки. Полицейские выяснили, что пострадавший повздорил со знакомым, и тот выстрелил в него из пистолета 22 калибра. Однако к удивлению врачей и правоохранителей пуля попала точно в украшение на шее пострадавшего и застряла в нем. В итоге у мужчины осталась только колотая рана. «Мы бы сказали, что он увернулся от пули, на она самом деле он остановил пулю!» — сказано в обращении полиции.

Счастливчик носил цепочку толщиной примерно 1,2 сантиметра, которая выглядела как серебряная. Однако правоохранители заявили, что, скорее всего, оно было поддельным, и именно это спасло жизнь американцу. Дело в том, что серебро — достаточно мягкий металл, и вряд ли цепочка из настоящего серебра выдержала бы выстрел.

Стрелявшего удалось задержать на месте преступления. Его обвинили в покушении. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Бразилии священник спасся от выпущенной в его грудь пули благодаря кресту. Преступник выстрелил в пастора при попытке ограбления.

