Крест спас священника от пули

В Бразилии священник спасся от пули благодаря кресту, в который она попала

В Бразилии священник спасся от выпущенной в его грудь пули благодаря кресту. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 9 октября в городе Кашиас-ду-Сул, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Священнослужитель Хайро Луис Гусберти подвозил двух прихожан домой, когда его машину остановили вооруженные преступники. Один из них выстрелил в лобовое стекло, выпустив пулю в грудь священника.

Несмотря на это, Гусберти остался жив. Пуля попала в деревянный крест, который он носил на шее. Мужчина получил лишь легкое ранение. Его доставили в больницу. Врачи извлекли пулю из груди священника, а через несколько часов его выписали.

Гусберти утверждает, что после произошедшего он чувствует себя так, будто заново родился. «Меня защитил Бог, и это мое тому доказательство», — считает священник.

Ранее сообщалось, что в Таиланде девушка спаслась от пули благодаря мобильному телефону. Она получила лишь легкое ранение в районе талии.

