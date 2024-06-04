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18:06, 4 июня 2024Мир

Помощник Путина назвал число стран-участниц ПМЭФ

Помощник президента России Ушаков: в ПМЭФ примут участие 136 стран

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) примут участие 136 государств, 45 из которых будут представлены государственными деятелями. Число стран-участниц форума назвал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Форум собирает на своей площадке достаточно многочисленную как российскую, так и международную аудиторию. К настоящему моменту подтверждено участие представителей из 136 стран мира», — заявил помощник российского лидера.

Ушаков добавил, что на ПМЭФ свои государства представят «государственные деятели и политики из более 45 стран мира».

Помощник президента также сообщил, что Путин проведет переговоры на ПМЭФ вместе с главами министерств.

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      Елизавета Мытарева
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