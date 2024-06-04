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18:09, 4 июня 2024Мир

Путин проведет переговоры на ПМЭФ вместе с главами министерств

Ушаков: Путин проведет переговоры на ПМЭФ вместе с Лавровым и Силуановым

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет переговоры на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе с главами министерств, включая главу МИД Сергея Лаврова и главу Минфина Антона Силуанова. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

В частности, он перечислил участников встречи Путина с боливийским коллегой Луисом Арсе. «Боливия — Лавров, Силуанов, [глава Минэнерго Сергей] Цивилев, [директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий] Шугаев, (...) [директор РФПИ Кирилл] Дмитриев, [директор «Росатома» Алексей] Лихачев, ваш покорный слуга и [пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков», — рассказал советник главы государства.

Ушаков также подчеркнул, что главы ведомств будут сопровождать российского лидера на встречах с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Ранее Ушаков заявил, что в рамках ПМЭФ Путин встретится с «Женщинами бизнеса». Глава государства примет участие в мероприятиях 27-го форума с 5 по 7 июня, пояснили в Кремле. 5 июня Путин также встретится с главами международных информагентств, а 6 июня пообщается с президентом Боливии Луисом Арсе на тему участия латиноамериканской страны в БРИКС.

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      Максим Габриелян
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