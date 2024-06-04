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16:41, 4 июня 2024Россия

При атаке ВСУ на штаб восстановления жилья пострадали россияне

ВСУ атаковали штаб восстановления жилья под Белгородом, есть пострадавшие

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали штаб восстановления жилья в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Штаб находился в селе Головчино Грайворонского городского округа, в момент удара беспилотника внутри здания работали люди.

«В нем находились мирные жители, которые пришли проконсультироваться по вопросам жилья, выплат, оказания помощи, а также сотрудники администрации Грайворонского городского округа, представители областных министерств и члены правительства», — написал губернатор.

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Дрон сбросил взрывное устройство на крыльцо штаба, из-за чего пострадали два мирных жителя. Женщина получила осколочные ранения конечностей, ее доставляют в больницу в Белгороде. Еще один пострадавший — замглавы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун — получил осколочное ранение грудной клетки.

В этот же день ВСУ атаковали грузовик в городе Шебекино Белгородской области. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела, его состояние оценивается как среднее.

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      Никита Абрамов
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